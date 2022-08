La classifica dei migliori film Pixar da recuperare secondo Rotten Tomatoes

IlContiAndrea : Dopo settimane di dominio #LaDolceVita cede la vetta a #Tropicana nella classifica @earonemusic dei brani più trasm… - anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - Lojero_Mattia : @LorenzoCast89 Ma se Renzi a momenti lo supera pure Paragone, la bolla di Twitter non conta nel paese reale, dove n… - giordi63 : RT @pilloledirock: Il 7 agosto 1982 i Fleetwood Mac erano al primo posto nella classifica americana con l’album “Mirage”. Il disco, rimase… - GiovanniBaruzzi : @latwittipe Questa campagna elettorale sta diventando una pagliacciata. Letta stravince la classifica dei ?? -

La Gazzetta dello Sport

Il dolore alle caviglie gli ha reso i 20 giri di Silverstone quasi un'agonia, ma ha comunque retto a lungo il ritmomigliori. Punti persi inSolo uno. Poco male, ha davvero fatto un ...... per aggiornare la diretta Segui con noi la dodicesima gara della stagione della MotoGP, attraverso gli aggiornamenti giro per giro e le immaginimomenti salienti del GP! Laaggiornata ... La nuova classifica dei tifosi in Serie A. Juve in testa, crescono Milan, Fiorentina e Toro La seconda vittoria stagionale del romano è arrivata in un GP in cui i suoi due rivali diretti al titolo, Garcia e Guevara, hanno raccolto zero punti ...Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, in rigoroso ordine alfabetico, hanno cambiato la storia del tennis. I Fab 3 hanno dominato l'era ...