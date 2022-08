Kiev, nella notte 40 razzi cadono vicino alla centrale di Zaporizhzhia. Zelensky: "Terrore russo" (Di domenica 7 agosto 2022) "Questa notte circa 60 razzi di tipo 'Grad' sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia , 40 dei quali sul villaggio di Marhanets", sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) "Questacirca 60di tipo 'Grad' sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets", sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 ...

