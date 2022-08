Kean escluso da Allegri per motivi disciplinari: scoppia un caso alla Juventus (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus si prepara per l’inizio della nuova stagione con l’obiettivo di lottare per traguardi ambiziosi in campionato e Champions League. La dirigenza è stata protagonista sul mercato con gli acquisti di Di Maria, Pogba e Bremer, in più sono in arrivo anche altri due innesti: Paredes e Kostic. In attacco Allegri può contare su tante soluzioni, Kean è l’alternativa a Vlahovic ma l’ex Psg è finito nel mirino di Massimiliano Allegri. L’attaccante è stato escluso dalla partita amichevole contro l’Atletico Madrid per un motivo disciplinare. Il calciatore è infatti arrivato tardi alla convocazione ed è stato lasciato in tribuna. Kean dovrà riconquistare la fiducia di Allegri, un’altra disattenzione rischia di condizionare l’inizio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Lasi prepara per l’inizio della nuova stagione con l’obiettivo di lottare per traguardi ambiziosi in campionato e Champions League. La dirigenza è stata protagonista sul mercato con gli acquisti di Di Maria, Pogba e Bremer, in più sono in arrivo anche altri due innesti: Paredes e Kostic. In attaccopuò contare su tante soluzioni,è l’alternativa a Vlahovic ma l’ex Psg è finito nel mirino di Massimiliano. L’attaccante è statopartita amichevole contro l’Atletico Madrid per un motivo disciplinare. Il calciatore è infatti arrivato tardiconvocazione ed è stato lasciato in tribuna.dovrà riconquistare la fiducia di, un’altra disattenzione rischia di condizionare l’inizio di ...

DiMarzio : .@juventusfc, Moise #Kean escluso dall'amichevole contro l'@Atleti per motivi disciplinari - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS #Kean escluso contro l'#AtleticoMadrid per motivi disciplinari L'attaccante bianconero non sarà… - CalcioWeb : Scoppia il caso #Kean alla #Juventus: l'attaccante escluso da #Allegri - Fantacalcio : Juventus: fa tardi alla chiamata, Kean out con l'Atletico per motivi disciplinari - davide_tripo : RT @LeonettiFrank: Kean che arriva tardi e viene escluso dalla formazione iniziale per motivi disciplinari... ???? -