Karina Cascella, come Picasso ma decisamente più bella | Il periodo biondo (Di domenica 7 agosto 2022) Karina Cascella si sta godendo il suo "periodo biondo". La showgirl, affascinante come sempre, ha stregato il web con lo scatto postato. Karina Cascella (web source)La fama di Karina Cascella è legata alla sua partecipazione alla trasmissione "Uomini e Donne" in qualità di opinionista. Dopo aver preso parte al docu-reality "Vero amore" insieme al suo ex compagno, è riuscita ad attirare l'attenzione della nota conduttrice Maria De Filippi, che ha apprezzato il suo carattere diretto e l'ha voluta nel suo programma. Nel 2008 è stata selezionata come concorrente del reality show "La talpa", del quale si è aggiudicata la vittoria. Successivamente, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica ed ha aperto un negozio a ...

