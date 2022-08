Juventus, Del Piero a Nedved: “Un ritorno a Torino? Pensiero c’è sempre” (Di domenica 7 agosto 2022) Alessandro Del Piero si è reso protagonista di una bella chiacchierata con Pavel Nedved immortalata dalle telecamere della Juventus. L’ex numero dieci bianconero ha parlato così di un suo possibile ritorno in Italia: “?Quando fai una cosa, la fai per bene, non la fai tanto per fare, così come siamo sempre stati abituati. Poi la fai con piacere. Se torno a Torino? Ci pensiamo sempre. Qui si sta bene, abbiamo speso una parte della nostra vita. Tornando una settimana, dieci giorni al mese in Italia mi pesa di meno. Ma ci torniamo sempre, per la famiglia anche. Il Pensiero c’è sempre, è sempre aperto, siamo pronti. Non è che non torniamo più: non dico che abbiamo la valigia in mano, poi le cose cambiano, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Alessandro Delsi è reso protagonista di una bella chiacchierata con Pavelimmortalata dalle telecamere della. L’ex numero dieci bianconero ha parlato così di un suo possibilein Italia: “?Quando fai una cosa, la fai per bene, non la fai tanto per fare, così come siamostati abituati. Poi la fai con piacere. Se torno a? Ci pensiamo. Qui si sta bene, abbiamo speso una parte della nostra vita. Tornando una settimana, dieci giorni al mese in Italia mi pesa di meno. Ma ci torniamo, per la famiglia anche. Ilc’è, èaperto, siamo pronti. Non è che non torniamo più: non dico che abbiamo la valigia in mano, poi le cose cambiano, ...

