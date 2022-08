Juventus-Atletico Madrid oggi in tv | orario | canale e diretta streaming dell’amichevole

(Di domenica 7 agosto 2022) Laaffronterà l’nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Sassuolo fissato per il 15 agosto. Dall’altra parte c’è la formazione guidata da Diego Simeone, anch’essa impegnata a Ferragosto nella sua prima partita della Liga spagnola contro il Getafe. La partita è in programma per domani (domenica 7 agosto), ma se inizialmente si sarebbe dovuta disputare presso il Bloomfield Stadium di Tel Aviv, per motivi di sicurezza vista la crisi in corso nella Striscia di Gaza, il match sarà disputato a Torino, alla Continassa, alle ore 18:00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitorerà l’incontro attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202). Disponibile anche lasu NOW. ...

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : .@atletI, annunciata la sospensione dell'amichevole contro la @juventusfc - MondoBN : CORRIERE DELLO SPORT, Allarme a Gaza - MauroPetricca : RT @forumJuventus: (TS) 'Probabili formazioni #JuveAtleticoMadrid oggi ore 18 diretta Sky'? -

La partitaMadrid di Domenica 7 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato TEL AVIV - Domenica 7 agosto 2022 si ...con il Sassuolo nuovo incontro Tensione in Israele,Madrid non si gioca Sampdoria, Damsgaard a un passo dal Brentford Milan, Kjaer: "Ho vissuto questi mesi da eremita" Gli ...La Juventus affronterà l'Atletico Madrid nell'ultimo test amichevole prima dell'esordio in campionato contro il Sassuolo fissato per il 15 agosto.Calcio in tv le partite oggi domenica 7 agosto 2022 su Sky, NOW, Dazn, dove vedere in tv e in streaming lo sport di oggi ...