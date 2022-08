Juventus-Atletico Madrid | le formazioni ufficiali | Allegri lancia Fagioli e Soulè

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : .@atletI, annunciata la sospensione dell'amichevole contro la @juventusfc - turnysol : Se è questa l'occasione per vedere #Soulè in campo, caro #Kean lo sai che ti dico? Arriva tardi più spesso.… - logobankz : RT @cmdotcom: #JuveAtleticoMadrid LIVE alle 18, formazioni ufficiali: Allegri sorprende davanti, Morata titolare -

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Soulé. All. Allegri.MADRID (4 - 4 - 2): Grbic; Molina, Savic, Witsel, ...DOVE VEDERLA IN TV - La partita traMadrid con inizio alle ore 18 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e in diretta streaming sulla piattaforma Skygo. window.eventDFPready...Moise Kean escluso per motivi disciplinari dalla sfida amichevole contro l'Atletico Madrid. L'attaccante bianconeri si è presentato in ritardo alla ...Amichevole di lusso alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri che ospita all’interno del proprio centro sportivo l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. La partita, che inizierà alle 18, ...