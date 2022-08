Juventus-Atletico Madrid: gol di Morata, lo spagnolo trafigge Szczesny (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Alvaro Morata ha aperto le danze nell’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, originariamente in programma a Tel Aviv ma disputata alla Continassa. L’attaccante spagnolo, che fino a pochi mesi fa vestiva i colori bianconeri, ha punito la squadra di Allegri con il più classico dei gol dell’ex. Servito in profondità da Joao Felix, ha bucato Szczesny portando avanti i colchoneros. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Alvaroha aperto le danze nell’amichevole tra, originariamente in programma a Tel Aviv ma disputata alla Continassa. L’attaccante, che fino a pochi mesi fa vestiva i colori bianconeri, ha punito la squadra di Allegri con il più classico dei gol dell’ex. Servito in profondità da Joao Felix, ha bucatoportando avanti i colchoneros. In alto ildel gol. SportFace.

