Juve, sul mercato si pagano gli errori di Paratici: ecco perché la rivoluzione della rosa è bloccata e il 2023 sarà un anno decisivo (Di domenica 7 agosto 2022) Sul finire della passata stagione, Massimiliano Allegri adottò un profilo basso: “No, sul mercato non ci saranno rivoluzioni”.... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Sul finirepassata stagione, Massimiliano Allegri adottò un profilo basso: “No, sulnon ci sarrivoluzioni”....

GoalItalia : La Juve affonda il colpo per Kostic: è pronta a fare un'offerta ?? [?? @romeoagresti] - GiovaAlbanese : Come riportato su @Gazzetta_it, vengono segnalate in discesa le quotazioni sul ritorno di #Morata alla #Juventus ??… - sportli26181512 : Ligue 1, esordio da sogno per #Ramsey: entra e segna dopo 30 secondi: L'ex Juve fa il suo ingresso in campo al 77'… - cmdotcom : #Juve, sul mercato si pagano gli errori di #Paratici: ecco perché la rivoluzione della rosa è bloccata e il 2023 sa… - sportli26181512 : Juve, sul mercato si pagano gli errori di Paratici: ecco perché la rivoluzione della rosa è bloccata e il 2023 sarà… -