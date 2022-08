Juve, anche Pellegrini salta l'Atletico Madrid: il motivo (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo Kean, anche Luca Pellegrini non prenderà parte a Juventus-Atletico Madrid: il terzino ha dovuto abbandonare il terreno di gioco... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo Kean,Lucanon prenderà parte antus-: il terzino ha dovuto abbandonare il terreno di gioco...

AlfredoPedulla : #Kostic e la #Juve: una storia partita da qui, a sorpresa, addirittura il 21 maggio. Stasera ha salutato i tifosi d… - DiMarzio : #Juve, per l'attacco c'è anche l'idea #Depay - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - maiconesimo : RT @dickgvmshoe: 'signor Gumshoe, da chi è stato deluso maggiormente in questo pre-campionato, anche in virtù delle convocazioni di Juve-At… - dickgvmshoe : 'signor Gumshoe, da chi è stato deluso maggiormente in questo pre-campionato, anche in virtù delle convocazioni di… -