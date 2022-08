GiovaAlbanese : Ieri #Kostic ha salutato i tifosi dell'#Eintracht, ora vuole solo la #Juve. Nelle prossime 48 ore la #Juventus dovr… - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve a oltranza. Si lavora per liberarlo prima della finale di #Supercoppa europea di mercoledì. #Allegri… - AlfredoPedulla : #Kostic: intesa con la #Juve da circa 3 milioni stagione, bonus compresi. Ora la trattativa con l’#Eintracht per regalarlo ad #Allegri - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Juve , #Allegri : 'Sconfitta che può fare bene, con il Sassuolo atteggiamento diverso. Su Morata e il mercato...' #JuveAtlet… - MMMax1980 : Sconfitta molto pesante, ma c’è stato un tempo in cui la Juve di #Allegri ha preso 3 goal dal Lucento #JuveAtleticoMadrid -

Tuttosport

Così Danilo analizza a Sky il pesante , un 4 - 0 che mette in luce le debolezze della squadra di. "È un risultato pesante, dobbiamo sicuramente migliorare. Preoccupazione Dobbiamo fare ...... in tribuna per essersi presentato in ritardo alla convocazione di Massimiliano. Juventus, i rischi della decisione di Pogba. Ecco quando potrebbe tornare Doppio Morata . Laprova a ... Juve, sinistra in crisi: le soluzioni di Allegri sulla fascia A una settimana dall'inizio del campionato suona il campanello d'allarme in casa Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono stati battuti 4-0 dall'Atletico Madrid, nell'amichevole organizzata ...La Juventus vorrebbe riportarlo in bianconero, e lo spagnolo risponde intanto con una tripletta: è il classe 1992, infatti, a trascinare l'Atletico che travolge la formazione di Massimiliano Allegri 4 ...