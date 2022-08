Infortunio Tonali, il centrocampista tiene in apprensione il Milan (Di domenica 7 agosto 2022) Infortunio Tonali, lo stop del giovane centrocampista tiene in apprensione il Milan verso l’inizio della nuova stagione Gol e vittoria contro il Vicenza per il nuovo Milan di Pioli, ma anche lo stop di Sandro Tonali che tiene con il fiato sospeso. Come riferisce Tuttosport, per il giovane centrocampista si tratta di un problema ai flessori che mette a forte rischio la sua presenza per l’esordio in campionato contro l’Udinese. Sperando, ovviamente, che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022), lo stop del giovaneinilverso l’inizio della nuova stagione Gol e vittoria contro il Vicenza per il nuovodi Pioli, ma anche lo stop di Sandrochecon il fiato sospeso. Come riferisce Tuttosport, per il giovanesi tratta di un problema ai flessori che mette a forte rischio la sua presenza per l’esordio in campionato contro l’Udinese. Sperando, ovviamente, che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

