Infortunio Politano | c’è la notizia in vista di Napoli-Verona!

(Di domenica 7 agosto 2022) Il momento attuale delsi può definire in ogni modo tranne che positivo. La rosa, come da ammissione dello stesso Spalletti, è da completare e, considerando anche l’imminente addio di Fabian Ruiz, le cose si complicano ulteriormente. Volgendo lo sguardo al calcio giocato, ieri sera gli azzurri hanno disputato l’ultima amichevole del loro precampionato, fermati sullo 0-0 dall’Espanyol, il terzo pareggio in quattro gare a Castel di Sangro. FOTO: Getty –Come se non bastasse, ad aggravare la situazione ci ha pensato la sfortuna: le condizioni di Matteo, uscito al 23? della gara contro il Girona di mercoledì scorso per un problema al polpaccio sinistro, sembrano più serie del previsto. L’edizione odierna di Il Mattino ha provato a stabilire i tempi di recupero. Domani sono previsti ...

, nuovi controlli fissati per l'attaccante del Napoli. Le ultime notizie in arrivo sulle sue condizioni Come riferito da Il Mattino, sono programmati per domani i nuovi controlli ..., le ultimissime I primi esami hanno evidenziato un leggero problema muscolare al polpaccio sinistro , ma in questi giorni ci sono stati strascichi ulteriori e domani ci saranno ... Non un semplice infortunio quello avvertito lo scorso mercoledì da Matteo Politano, nel corso del match amichevole di Castel di Sangro contro il Girona. L'esterno azzurro aveva lasciato il campo intor ...