VTrend_it : Le fiamme divorano oltre 350 ettari di colline in Valdera - iltirreno : Fiamme sulle colline - L’area è molto delicata perché vicina alla zona boschiva di Poggio pelato e perché, nel quad… -

LA NAZIONE

... domenica 7 agosto, sulleadiacenti alla frazione di Terontola , nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. La zona, si spiega dalla Regione, è stata percorsa dallegià in passato ...... domenica 7 agosto, sulleadiacenti alla frazione di Terontola, nel comune di Cortona in provincia di Arezzo. La zona è stata percorsa dallegià in passato ed è costituita da boschi ... In fiamme le colline sopra Terontola. Incendio vicino ad abitazioni e aziende agricole Terontola (Arezzo), 7 agosto 2022 - Dieci squadre del volontariato antincendi boschivi e due elicotteri del sistema regionale sono all'opera dalle 13 di oggi, domenica 7 agosto, sulle colline adiacent ...Incendio a Battipaglia, sterpaglie in fiamme vicino l'autostrada: le squadre antincendio sono intervenute in via Marcovaldo ...