Ilary Blasi lontana da Sabaudia: cosa dice sull'ex marito Francesco Totti, l'indiscrezione (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo giorno e nuovo gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti, la ex coppia scoppiata dopo 17 anni di matrimonio. Nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova segnalazione sul conto della conduttrice Mediaset, la quale dopo aver lasciato Sabaudia, in seguito all'arrivo dell'ex marito Francesco Totti, si starebbe concedendo alcuni giorni di vacanza e relax... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

