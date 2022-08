Ilary Blasi, la borsa extralusso che un tempo le regalò Totti: ecco quanto vale (Di domenica 7 agosto 2022) Ilary Blasi ha un borsa che le ha regalato il marito Francesco Totti, con cui al momento è in corso la separazione. quanto vale l’accessorio per super ricchi? Ilari Blasi, di recente al timone de L’isola dei famosi, come ogni donna ama fare shopping. Durante le dirette televisive l’abbiamo vista con abiti sempre nuovi e di grande lusso. Tuttavia, quando i rapporti col marito erano sereni, questi era solito farle alcune sorprese. La conduttrice, tenendo continuamente aggiornati i suoi fan, compare sovente sui social in scatti dove è possibile notarle addosso vestiti e accessori di ogni tipo e all’ultima moda. Una delle sue passioni sono le borse. In alcune immagini postati dalla donna, se ne vedono in continuazione. La borsa ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 agosto 2022)ha unche le ha regalato il marito Francesco, con cui al momento è in corso la separazione.l’accessorio per super ricchi? Ilari, di recente al timone de L’isola dei famosi, come ogni donna ama fare shopping. Durante le dirette televisive l’abbiamo vista con abiti sempre nuovi e di grande lusso. Tuttavia, quando i rapporti col marito erano sereni, questi era solito farle alcune sorprese. La conduttrice, tenendo continuamente aggiornati i suoi fan, compare sovente sui social in scatti dove è possibile notarle addosso vestiti e accessori di ogni tipo e all’ultima moda. Una delle sue passioni sono le borse. In alcune immagini postati dalla donna, se ne vedono in continuazione. La...

