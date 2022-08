Il tabellone di Coppa Italia, i risultati: colpacci di Ascoli e Bari (Di domenica 7 agosto 2022) Prende il via anche la Coppa Italia 2022/2023. Inizia ufficialmente la nuova stagione e le prospettive per tante squadre sono interessanti. Sono state introdotte alcune novità, su tutte la possibilità di portare in panchina 15 calciatori, annullata anche la regola del gol doppio in trasferta in caso di parità nelle sfide di andata e ritorno. Si inizia a fare sul serio. Tornano in campo anche le squadre del campionato di Serie A, le big entreranno in scena dagli ottavi di finale di gennaio 2023. L’Inter dovrà confermarsi dopo la vittoria della scorsa stagione e giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto: Atalanta e Juve sono le insidie verso la finale. Per il Milan sulla strada verso l’ultimo atto Fiorentina e Napoli. Il derby di Milano sarà possibile solo in finale. IL PROGRAMMA DEI TRENTADUESIMI 5 agosto 17.45 Cagliari-Perugia 3-2 18.00 ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Prende il via anche la2022/2023. Inizia ufficialmente la nuova stagione e le prospettive per tante squadre sono interessanti. Sono state introdotte alcune novità, su tutte la possibilità di portare in panchina 15 calciatori, annullata anche la regola del gol doppio in trasferta in caso di parità nelle sfide di andata e ritorno. Si inizia a fare sul serio. Tornano in campo anche le squadre del campionato di Serie A, le big entreranno in scena dagli ottavi di finale di gennaio 2023. L’Inter dovrà confermarsi dopo la vittoria della scorsa stagione e giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto: Atalanta e Juve sono le insidie verso la finale. Per il Milan sulla strada verso l’ultimo atto Fiorentina e Napoli. Il derby di Milano sarà possibile solo in finale. IL PROGRAMMA DEI TRENTADUESIMI 5 agosto 17.45 Cagliari-Perugia 3-2 18.00 ...

