Il sogno di Letta dura poche ore. Mollato da Calenda e umiliato da Conte (Di domenica 7 agosto 2022) Una manciata di ore. Tanto è durato il campo largo e plurale che Enrico Letta pensava di aver definito ieri con le intese siglate al Nazareno prima con Sinistra Italia e Verdi, e poi con Impegno civico. A far saltare il banco progressista rimettendo tutto in discussione è Carlo Calenda che rompe il patto sottoscritto appena martedì scorso tra Azione e Pd, puntando a raccogliere le firme necessarie per una corsa in solitaria alle elezioni del 25 settembre. Insomma, una sorta di 'o la va o la spacca', restando sordi alle sirene di Matteo Renzi e di quell'area che cerca in extremis di allestire il terzo polo. Una strada tutta in salita, caldeggiata dagli ex forzisti (in primis le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini), che tuttavia non è escluso riservi sorprese all'ultima curva. Di certo, la porta sbattuta in faccia ai dem ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Una manciata di ore. Tanto èto il campo largo e plurale che Enricopensava di aver definito ieri con le intese siglate al Nazareno prima con Sinistra Italia e Verdi, e poi con Impegno civico. A far saltare il banco progressista rimettendo tutto in discussione è Carloche rompe il patto sottoscritto appena martedì scorso tra Azione e Pd, puntando a raccogliere le firme necessarie per una corsa in solitaria alle elezioni del 25 settembre. Insomma, una sorta di 'o la va o la spacca', restando sordi alle sirene di Matteo Renzi e di quell'area che cerca in extremis di allestire il terzo polo. Una strada tutta in salita, caldeggiata dagli ex forzisti (in primis le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini), che tuttavia non è escluso riservi sorprese all'ultima curva. Di certo, la porta sbattuta in faccia ai dem ...

tempoweb : Il sogno di #Letta dura poche ore. Mollato da #Calenda e umiliato da #Conte #ElezioniPolitiche22… - augustodpau : Insomma l'obiettivo del #PD era isolare #Renzi ma #Calenda ha vanificato il loro sogno. #Letta: m'hanno rimasto sol… - fgavazzoni : @ngiocoli Letta con la tessera di Azione che chiede a Calenda cosa gli dice di fare Renzi mi sembra un sogno un po’ sporcaccione. - MarcoRavera1 : L'ex sindaco di #parma #Pizzarotti annuncia che il suo progetto civico correrà con #italiaviva Un altro colpo al… - tuttotitti : @latwittipe Ha fatto un gran pasticcio. Come se non fosse mai stato nel PD, come se non sapesse come si muove. Abba… -