Il ritorno di Tripla Effe: “‘Libero’ è il mio nuovo punto zero” (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Il ritorno di Tripla Effe. Già, perché il rapper caudino – di San Martino Valle Caudina per la precisione – sforna il suo nuovo singolo. “Libero” è il titolo. Un nome un programma. Un significato. E molto profondo. Prodotto da Mighty Boy Streep, il singolo è stato girato interamente a San Martino Valle Caudina, nei quartieri della sua infanzia. Anche per voler far riemergere e confermare soprattutto le sue radici, le sue origini. La sua storia. “Libero nasce durante il periodo della detenzione”, ci fa sapere Tripla Effe “e prende forma un anno e mezzo dopo”. E sui social già impazzano i fan con post, condivisioni e “insta stories”, che danno l’idea di quanto era atteso il nuovo singolo dell’artista ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Ildi. Già, perché il rapper caudino – di San Martino Valle Caudina per la precisione – sforna il suosingolo. “Libero” è il titolo. Un nome un programma. Un significato. E molto profondo. Prodotto da Mighty Boy Streep, il singolo è stato girato interamente a San Martino Valle Caudina, nei quartieri della sua infanzia. Anche per voler far riemergere e confermare soprattutto le sue radici, le sue origini. La sua storia. “Libero nasce durante il periodo della detenzione”, ci fa sapere“e prende forma un anno e mezzo dopo”. E sui social già impazzano i fan con post, condivisioni e “insta stories”, che danno l’idea di quanto era atteso ilsingolo dell’artista ...

