Il rapporto di Amnesty International che accusa l'Ucraina? La versione del giornalista italiano sul campo: «Vi spiego che cosa ha sbagliato la ong» (Di domenica 7 agosto 2022) «Totalmente decontestualizzato dal conflitto in corso». Così Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra che collabora con il gruppo Mediaset definisce il rapporto di Amnesty International dove si afferma che le forze russe, ma anche quelle ucraine hanno lanciato «attacchi dall'interno delle aree residenziali e si sono stabilite in edifici civili in ben 19 città e villaggi della regione» mettendo a repentaglio la popolazione nonostante potessero scegliere aree più lontane dai centri abitati come basi militari, che invece sono state istituite negli edifici pubblici, come le scuole e gli ospedali. August 6, 2022 «Contattato da Amnesty e poi ignorato» Tinazzi racconta la sua esperienza come reporter sul campo in Ucraina, spiegando di essere stato contattato da ...

