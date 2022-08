Il primo weekend di agosto scorre senza criticità sulle rotte delle vacanze (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Traffico molto intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane). Questo weekend, contrassegnato dal bollino nero per la mattinata di sabato e dal bollino rosso per il resto del fine settimana, è stato caratterizzato in parte dalle condizioni meteo avverse in alcune regioni del Nord e dalle grandi partenze di inizio agosto in special modo verso le principali destinazioni di villeggiatura. Circolazione sostenuta in direzione delle località di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani. Il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato le arterie verso Sud lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e, in particolare, agli imbarchi per la Sicilia a ... Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Traffico molto intenso maparticolarisui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane). Questo, contrassegnato dal bollino nero per la mattinata di sabato e dal bollino rosso per il resto del fine settimana, è stato caratterizzato in parte dalle condizioni meteo avverse in alcune regioni del Nord e dalle grandi partenze di inizioin special modo verso le principali destinazioni di villeggiatura. Circolazione sostenuta in direzionelocalità di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani. Il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato le arterie verso Sud lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e, in particolare, agli imbarchi per la Sicilia a ...

