Il Pisa Beach Soccer è campione d'Italia per la seconda volta - Sport - Altri Sport - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Il Pisa campione d'Italia Il Pisa conquista il "double" vincendo anche lo Scudetto, due settimane dopo aver conquistato la Coppa Italia. Nella finale per il titolo Italiano a cadere è il Viareggio in ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Ild'Ilconquista il "double" vincendo anche lo Scudetto, due settimane dopo aver conquistato la Coppa. Nella finale per il titolono a cadere è il Viareggio in ...

