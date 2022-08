Il Pisa Beach Soccer è campione d'Italia per la seconda volta - Sport - Altri Sport - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Battuto il Viareggio in finale nel derby. Secondo titolo Italiano in due anni, ma anche secondo successo stagionale dopo la conquista della Coppa ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Battuto il Viareggio in finale nel derby. Secondo titolono in due anni, ma anche secondo successo stagionale dopo la conquista della Coppa ...

venti4ore : Il Pisa Beach Soccer è campione d’Italia per la seconda volta Sport Altri Sport - m_bufalino : Il Pisa Beach Soccer è campione d'Italia per la seconda volta - theshieldofspo1 : I nero azzurri si confermano campioni d'italia per il 2° anno consecutivo vincendo il derby della finale. #TSOS //… - untifosopisano : Per il secondo anno consecutivo il Pisa beach soccer è campione d’Italia. Grandi ragazzi!!!!! - DanieleEspa : Siamo (finalmente) live. Finale scudetto beach soccer Viareggio - Pisa. Se interessa anche in diretta sul 202 di Sk… -