Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di MotoGP

(Di domenica 7 agosto 2022) Ilitalianohaildidi, che si è corso domenica sul famoso circuito in Inghilterra.è arrivato davanti allo spagnolo Maverick Viñales, sulla Aprilia, e all’australiano Jack Miller,

poliziadistato : Nella tappa di Monopoli, Bari, del Pullman Azzurro della #Poliziastradale, a parlare di guida sicura ai giovani è s… - RobChinchero : Un incontro con Robert Shwartzman, il pilota che sarà in pista con la Ferrari in due sessioni FP1 entro la fine del… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di Moto GP - ilpost : Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di Moto GP - Le0pardRacing : RT @Tuttipazziperi1: Il pilota della @Le0pardRacing conquista la seconda vittoria stagionale ed accorcia sul duo @AsparTeam, con @garciadol… -

Quarto successo stagionale e secondo consecutivo, dopo il GP d'Olanda, per ilDucati che precede al traguardo Maverick Vinales (Aprilia) e il compagno di team Jack ...IlitalianoDucati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di Moto GP, che si è corso domenica sul famoso circuito in Inghilterra. Bagnaia è arrivato davanti allo spagnolo ...Il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di Moto GP, che si è corso domenica sul famoso circuito in ...Il pilota della Ducati centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen. Secondo Maverick Vinales, chiude il podio Jack Miller. Solamente ottavo Quartararo che conserva, però, ampiamente la ...