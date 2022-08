Il Pianeta Mare Film Festival è un’occasione per scoprire la Napoli che pochi conoscono (Di domenica 7 agosto 2022) Centocinquant’anni fa Anton Dohrn, un tedesco, scelse Napoli per fondare un istituto privato che diventò la prima moderna stazione di biologia marina: la stazione zoologica di Napoli che, oggi, porta il suo nome. Nello stesso periodo, sempre a Napoli, questa volta un francese, il fisiologo Etienne Jules Marey, pose le premesse per l’affermazione del cinema e inventò un fucile fotografico che “spara” fotografie a raffica per documentare il movimento. Marey visse per decenni a villa Maria, a Posillipo, e fu amico di Anton Dohrn. Due stranieri a Napoli danno vita a cinema e biologia marina, nello stesso periodo. Quasi nessuno, a Napoli, sa cosa sia la stazione zoologica. Tutti conoscono l’acquario, o aquarium: la percezione è che si tratti di un posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Centocinquant’anni fa Anton Dohrn, un tedesco, scelseper fondare un istituto privato che diventò la prima moderna stazione di biologia marina: la stazione zoologica diche, oggi, porta il suo nome. Nello stesso periodo, sempre a, questa volta un francese, il fisiologo Etienne Julesy, pose le premesse per l’affermazione del cinema e inventò un fucile fotografico che “spara” fotografie a raffica per documentare il movimento.y visse per decenni a villa Maria, a Posillipo, e fu amico di Anton Dohrn. Due stranieri adanno vita a cinema e biologia marina, nello stesso periodo. Quasi nessuno, a, sa cosa sia la stazione zoologica. Tuttil’acquario, o aquarium: la percezione è che si tratti di un posto ...

