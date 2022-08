Il Parco Nazionale Gran Paradiso festeggia 100 anni, puntando sulla sostenibilità del turismo. E sull'educazione ambientale per i più piccoli, con "passeggiate tra le nuvole" ed emozionanti incontri con volpi, scoiattoli e stambecchi (Di domenica 7 agosto 2022) Arrivare a cent’anni con lo sguardo proiettato al futuro, festeggiare un secolo di vita con premi e riconoscimenti per una politica ecologica all’avanguardia: è questo il traguardo raggiunto dal Parco Nazionale Gran Paradiso, il più antico d’Italia essendo nato nel 1922. I suoi 71mila ettari di superficie comprendono cinque valli: due in Piemonte – Valle Soana e Valle Orco e tre in Valle d’Aosta – Valsavarenche, Val di Rhêmes e Valle di Cogne. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 7 agosto 2022) Arrivare a cent’con lo sguardo proiettato al futuro,re un secolo di vita con premi e riconoscimenti per una politica ecologica all’avanguardia: è questo il traguardo raggiunto dal, il più antico d’Italia essendo nato nel 1922. I suoi 71mila ettari di superficie comprendono cinque valli: due in Piemonte – Valle Soana e Valle Orco e tre in Valle d’Aosta – Valsavarenche, Val di Rhêmes e Valle di Cogne. Neldelguarda le foto ...

