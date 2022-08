Il Palermo ha scelto | ufficiale il ritorno di Corini in panchina

Gazzetta_it : Il Palermo ha scelto: Corini è il nuovo tecnico, ha firmato un biennale #calciomercato - pianetagenoa : Il Palermo ha scelto Corini come nuovo allenatore - - palermo24h : Il Palermo ha scelto il suo allenatore, Eugenio Corini torna sulla panchina rosanero - giusyoni : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il Palermo ha scelto: Eugenio Corini è il nuovo allenatore ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Palermo ha scelto: Eugenio Corini è il nuovo allenatore ?? -

Firenze Viola

... ilha ufficializzato il ritorno in panchina di Eugenio Corini Sarà dunque il grande ex Eugenio Corini a raccogliere l'eredità di Baldini sulla panchina del, neopromosso in Serie B. ......45 Cittadella - Pisa 20:45 Como - Cagliari 20:45- Perugia CALCIO - SERIE A 18:30 ... il ct Crowley hail XV: "Sarà una battaglia fisica" Rugby, Italia domenica in Georgia: una partita a ... PALERMO, Scelto Eugenio Corini per la panchina Il Palermo ha scelto Corini come nuovo allenatore. Il tecnico torna in Sicilia dove è già stato sia da calciatore che da mister ...Dopo l'intervallo i granata sono scesi in campo in modo più compatto e ordinato, così di conseguenza sono arrivati i tre gol ...