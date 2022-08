Il nuovo Dpp Difesa tra sfide geopolitiche e nuovi obiettivi

(Di domenica 7 agosto 2022) È stato pubblicato ilDocumento Programmatico Pluriennale per la2022-2024 e come ampiamente atteso la postura generale ha risentito delle nuove indicazioni generali stabilite dalla Nato e dall’Unione Europea, ribadendo però particolare attenzione al Fronte Sud, di cui fa parte il Mediterraneo Allargato, come da linee guida espresse di recente dal ministro della InsideOver.

giamaicano2828 : RT @SpicyCookies95: Che ne pensi del mio nuovo completino? ?? ?? -

... né Washington ha preso misure efficaci per fermarla, il che ha innescato unciclo di ... Le autorità del Partito Democratico Progressista () di Taiwan hanno colto l'occasione per fare la "...Ma li tiene segreti Gli scienziati cinesi hanno messo a punto unmodello Sunway in grado di ... il Guomindang (Gmd) e il Partito progressista democratico () , senza violenze. Taipei non ...COSA C’ERA SCRITTO NEL DPP 2021-2023 RIGUARDO IL TEMPEST. L’Italia accelera così il suo impegno nel programma di caccia di sesta generazione Ecco i dettagli del Dpp 2022-2024 pubblicato ieri riguardo ...Ecco tutte le novità della Difesa, scritte nel Documento programmatico pluriennale 2022-2024 firmato da Lorenzo Guerini ...