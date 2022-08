Il Manchester Utd cerca rinforzi: sondaggio per Sané (Di domenica 7 agosto 2022) Il Manchester Utd non placa la sua sete sul calciomercato e sonda il terreno per provare a strappare Sané al Bayern Monaco Sul taccuino del Manchester Utd ecco stagliarsi anche il nome di Leroy Sané. Il tecnico dei Red Devils Ten Hag è alla caccia di rinforzi e, secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, ha convinto il club a effettuare un sondaggio esplorativo con il Bayern Monaco per l’ala ex City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) IlUtd non placa la sua sete sul calciomercato e sonda il terreno per provare a strappareal Bayern Monaco Sul taccuino delUtd ecco stagliarsi anche il nome di Leroy. Il tecnico dei Red Devils Ten Hag è alla caccia die, secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, ha convinto il club a effettuare unesplorativo con il Bayern Monaco per l’ala ex City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

