Il grande ritorno di Alba Parietti, condurrà Non sono una signora | La sua performance da drag queen (Di domenica 7 agosto 2022) La prossima stagione di Rai 2 sarà caratterizzata da un programma che avrà come panoramica il mondo delle drag queen. Stiamo parlando di Non sono una signora, lo show che prenderà il via in autunno in prima serata e che ricorrerà a diversi personaggi famosi che si daranno battaglia in molte prove trasformandosi in drag queen. In tutto, saranno cinque le puntate di Non sono una signora, fortemente voluto dall'ex direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ora dirige Intrattenimento Prime Time. D'altronde, come ha precisato lo stesso Coletta, in canali esteri come France 2 e BBC Three il mondo delle drag queen è già largamente presente e riscuote un successo enorme nel pubblico.

