Il fenomeno dei medici “importati” in Veneto: salari shock per qualche ora di lavoro (Di domenica 7 agosto 2022) Negli ultimi due anni, si sa, la sanità in Italia è andata completamente in tilt a causa dell’emergenza sanitaria ma non solo. Da anni i Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese hanno attuato sempre più tagli alla sanità; sembra ovvio che un sistema già in crisi, con mancanza di strutture, reparti, attrezzature e personale vada nel caos alla prima difficoltà. Nonostante la rivalutazione del sistema sanitario italiano, ancora oggi continuano a scarseggiare le figure professionali idonee a lavorare in pronto soccorso e, in generale, nelle aziende ospedaliere. In tutto lo stivale si cercano disperatamente sia medici che infermieri. Una ‘soluzione’ è stata trovata: non ci sono medici in Italia? Importiamoli. Così è nato il fenomeno dei medici che vengono forniti agli ospedali dalle ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 agosto 2022) Negli ultimi due anni, si sa, la sanità in Italia è andata completamente in tilt a causa dell’emergenza sanitaria ma non solo. Da anni i Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese hanno attuato sempre più tagli alla sanità; sembra ovvio che un sistema già in crisi, con mancanza di strutture, reparti, attrezzature e personale vada nel caos alla prima difficoltà. Nonostante la rivalutazione del sistema sanitario italiano, ancora oggi continuano a scarseggiare le figure professionali idonee a lavorare in pronto soccorso e, in generale, nelle aziende ospedaliere. In tutto lo stivale si cercano disperatamente siache infermieri. Una ‘soluzione’ è stata trovata: non ci sonoin Italia? Importiamoli. Così è nato ildeiche vengono forniti agli ospedali dalle ...

