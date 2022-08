Il duro comunicato della Caf contro De Laurentiis: “Commenti inaccettabili, intervenga l’Uefa” (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano le polemiche dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, che aveva dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori di nazionalità africana a meno che non fossero disposti a rinunciare alla Coppa d’Africa. E’ arrivata quest’oggi la durissima risposta della CAF, la Federazione africana di calcio, in un lungo comunicato, che segue. “La CAF è sconcertata dalle dichiarazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sui giocatori africani e sulla Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’ingaggio, i Commenti di De Laurentiis potrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento disciplinare ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano le polemiche dopo le parole di Aurelio De, che aveva dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori di nazionalità africana a meno che non fossero disposti a rinunciare alla Coppa d’Africa. E’ arrivata quest’oggi la durissima rispostaCAF, la Federazione africana di calcio, in un lungo, che segue. “La CAF è sconcertata dalle dichiarazioni irresponsabili edel presidente del Napoli Aurelio Desui giocatori africani e sulla Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’ingaggio, idi Depotrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento disciplinare ...

