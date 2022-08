Il Borussia ha scelto | niente Dzeko | ecco chi al posto di Haller

DenaroWill : Il Borussia Dortmund pare abbia scelto Anthony #Modeste per rimpiazzare #Haller...su Simeone chi resta? Napoli se s… -

Il club della Costa Azzurra hadi ripartire dall'ex allenatore delDortmund, avendo salutato Christophe Galtier - oggi sulla panchina del Psg - dopo una sola stagione. I rossoneri ...... i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati ed è per questo che hannodi sfidare il ... i gialli non hanno mai perso, raccogliendo vittorie importanti contro Psv Eindhoven,...Il Borussia Dortmund ha scelto il sostituto di Haller. Niente Dzeko o altri profili dalla Serie A: ecco chi sarà il nuovo attaccante ...L'esperto centravanti francese del Colonia è il prescelto dalla società giallonera per tamponare l'assenza dell'ex Ajax: secondo 'Sport1' la trattativa è ben avviata, già raggiunto l'accordo con il gi ...