ID | A – recensione del thriller danese dal ritmo lento e noioso

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 agosto 2022) L’enorme successo di The Killing sulla televisione britannica potrebbe aver reso le storie poliziesche danesi il nuovo rock’n’roll. Ma è ancora un po’ un mistero il motivo per cui ID:A,dale spesso piuttosto, sia stato distribuito nei cinema del Regno Unito. ID:A – trama Il film proviene dagli studi Zentropa – o, come si legge sulla locandina, “dai produttori di Melancholia”; i fan di Lars Von Trier curiosi di vederlo potrebbero rimanere perplessi come chiunque altro. In realtà, sembra più qualcosa che Lew Grade, nei suoi fasti degli anni ’70, avrebbe potuto approvare per ATV con una stretta di mano. Una misteriosa e bellissima donna si risveglia in una remota zona boschiva della Francia con una ferita alla testa e senza memoria. Si imbatte in un piccolo hotel ...