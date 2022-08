clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, il progetto di #DiSilvio e #Bonetti: ritorna #Icardi? -

SerieANews

Ma se qualche mese fa il gossip è rientrato, ora sia parlare della crisi coniugale tra il ... Wanda Nara insomma sarebbe stanca del suo Mauro. Ma, a poche ore dallo scoop, il calciatore ...Ad un anno esatto dalla crisi tra Wanda Nara e Mauroper un presunto tradimento del calciatore, la coppiaal centro dell'attenzione mediatica. Dalle ultime indiscrezioni, dopo ben 8 anni insieme starebbero divorziando . Ma poche ore fa il ... Icardi ritorna in Serie A La rivelazione del club fa impazzire i tifosi Mauro Icardi balza nuovamente nella lista dei bianconeri per il vice Vlahovic. Possibile operazione in sinergia con il Paris Saint Germain ...Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l'audio con la confessione: "Non ne posso più" Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando. L'imprenditrice e modella avrebbe chiesto la separazione, ...