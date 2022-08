Icardi in crisi personale: vola a Ibiza con i figli – FOTO (Di domenica 7 agosto 2022) Nuova puntata nella crisi matrimoniale e personale di Mauro Icardi: l’argentino vola a Ibiza con i figli Dopo la mancata convocazione per la sfida del Paris Saint Germain con il Clermont, Mauro Icardi è sempre alle prese con i problemi privati. Mauro Icardi s’envole pour Ibiza. ??Pour rappel, l’Argentin était absent du groupe du PSG pour "régler des problèmes d’ordre privé". pic.twitter.com/2rPt8Sk2qv— Actu Foot (@ActuFoot ) August 7, 2022 L’attaccante argentino ha così fatto i bagagli partendo per Ibiza in compagnia dei figli, sperando di ritrovare la serenità perduta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Nuova puntata nellamatrimoniale edi Mauro: l’argentinocon iDopo la mancata convocazione per la sfida del Paris Saint Germain con il Clermont, Mauroè sempre alle prese con i problemi privati. Mauros’envole pour. ??Pour rappel, l’Argentin était absent du groupe du PSG pour "régler des problèmes d’ordre privé". pic.twitter.com/2rPt8Sk2qv— Actu Foot (@ActuFoot ) August 7, 2022 L’attaccante argentino ha così fatto i bagagli partendo perin compagnia dei, sperando di ritrovare la serenità perduta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

