I vertici di +Europa dopo la rottura Pd-Calenda | «Domani riuniamo la direzione» Magi | «Il patto con il Pd? Per noi resta valutazione positiva»

ipiedidiTaylor : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Vertici di Più Europa irritati, possibile l'addio alla coalizione con Calenda. @ultimora_pol - gioperr52 : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Vertici di Più Europa irritati, possibile l'addio alla coalizione con Calenda. @ultimora_pol - marioricciard18 : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Vertici di Più Europa irritati, possibile l'addio alla coalizione con Calenda. @ultimora_pol - dapollo99 : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Vertici di Più Europa irritati, possibile l'addio alla coalizione con Calenda. @ultimora_pol - Piersoft : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Vertici di Più Europa irritati, possibile l'addio alla coalizione con Calenda. @ultimora_pol -

... salta l alleanza che vedeva appaiati PD, Azione e +, con una distribuzione dei seggi ... non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato aidel Pd ...' Ho comunicato aidel Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza - dice - Credo ... Resta in piedi al momento, l'accordo tra +e il Pd. L'accordo era stato confermato dalla ...+Europa, l'accordo con i Dem va bene. Dopo l'accordo tra Pd, Sinistra, Verdi e Di Maio, il leader di Azione in tv. "Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi. MI ...Nel suo recente articolo: What’s the matter with Italy (‘Cos’è importante per l’Italia’ ma può essere tradotto in tanti modi), Paul Krugman, attualmente articolista economico del New York Times ma i ...