I fratelli Bianchi in cerca di un nuovo avvocato, la nuova strategia in cella da «bravi ragazzi»: così puntano a ribaltare la condanna

Nelle rispettive celle nel carcere di Viterbo e Rebibbia a Roma, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono attenti a curare i propri spazi, si fanno da mangiare con un fornello da campo, fanno attività sportiva per quel che è possibile, continuando ad allenarsi sia negli spazi adibiti a palestra, sia dietro le sbarre. Un atteggiamento nuovo, indubbiamente diverso per i due condannati all'ergastolo per il pestaggio che ha ucciso Willy Monteiro Duarte il 6 settembre 2020. Sembra emergere una nuova strategia da parte dei due, scrive Ilaria Sacchettoni sul Corriere della Sera, certamente lontana da quella raccontata dalle carte giudiziarie sulla loro vita precedente, quando erano liberi di terrorizzare tra Artena e Colleferro con spedizioni punitive anche a scopo di ...

