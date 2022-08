«Ho vinto due volte | possiamo rifarlo» | Trump alla carica al raduno dei conservatori Usa | «Stop ai migranti | via il gender della scuole»

(Di domenica 7 agosto 2022) «Ho corso due, hodue, e potremmo». L’ex presidente americano Donaldguarda alle elezioni del 2024 sempre più condi tornare a correre per la Casa Bianca.conferenza deidel Cpac – Conservative Political Action Conference – è tornato ad attaccare a raffica Joe Biden, soprattutto in campo economico. Senza risparmiare la speakerCamera, Nancy Pelosi, definita ancora «pazza» che con il viaggio a Taiwan ha dimostrato di essere «una donna che porta caos – ha tuonato– Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l’impeachment duee ha fallito. Ora la Cina ha l’occasione di fare quello che vuole, con me ...

Agenzia_Ansa : Trump guarda al 2024, ho vinto due volte, potremmo rifarlo - Nord America - ANSA - gippu1 : @DevilDollmusic Se la memoria non m'inganna il Milan ha vinto uno scudetto due mesi fa e vanta al momento gente per… - gpercia : RT @andreacantelmo8: #Trump: 'Ho corso due volte, ho vinto due volte, e potremmo rifarlo'. Si può dire, senza paura di essere smentiti, ch… - universo_astro : RT @andreacantelmo8: #Trump: 'Ho corso due volte, ho vinto due volte, e potremmo rifarlo'. Si può dire, senza paura di essere smentiti, ch… - XERDAN_Design : RT @andreacantelmo8: #Trump: 'Ho corso due volte, ho vinto due volte, e potremmo rifarlo'. Si può dire, senza paura di essere smentiti, ch… -

Una categoria che lo ha già visto protagonista negli ultimianni sia in Italia, dove ha conquistato un titolo italiano tra gli under 21 emedaglie agli assoluti, sia in Europa dove ha...L'alleanza si basa sudistinte aree: quella liberale, popolare e riformista rappresentata da ... Reagan hala guerra fredda, non è una roba da poco. Poi sulla politica finanziaria qualche ...Donald Trump è ormai convinto di correre alle elezioni presidenziali 2024, nonostante non lo abbia ancora annunciato ufficialmente.La 19enne di Lecco ha vinto il titolo junior superando Usa e Australia. Ad aprile 2021 la vettura da rally del padre ha preso fuoco: coma e ustioni di terzo grado. «Dicevano che non avrei più potuto a ...