Highlights Manchester United-Brighton 1-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 7 agosto 2022) Glicompleti di(1-2), esordio delle due squadre in. Inizio di stagione assolutamente folle per i Red Devils, sotto di due reti nell’arco di un primo tempo incredibile: in gol Gross con una doppietta tra il 30? e il 39?. I padroni di casa hanno accorciato le distanze nel cuore della seconda frazione, trovando un jolly per via di un autogol di Mc Allister per l’1-2; nessun guizzo vincente di Christian Eriksen e Cristiano Ronaldo, l’uno in campo sin dall’inizio e l’altro subentrato a partita in corso: inevitabile sconfitta dello. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra...

MATCH GLI... Manchester United – Brighton 1-2: video sintesi, goal e highlights da YouTube Gli highlights completi di Manchester United-Brighton, esordio delle due squadre in Premier League. Inizio di stagione assolutamente folle per i Red Devils, niente da fare per Cristiano Ronaldo ...Manchester United host Brighton in their 2022/23 Premier League opener on Sunday, August 7 as Erik ten Hag manages in the English top flight for the first time.