Gueye rifiuta il Nottingham Forest | vuole l'Everton

Calciomercato.com

... il terzino mancino non è stato convocato dal manager argentino per l'ultimo match contro il Metz Idrissapatch arcobaleno/ Bufera al Psg: giocatore verrà punito KURZAWA NON SARÀ ...Idrissapatch arcobaleno/ Bufera al Psg: giocatore verrà punito Poco dopo la firma, è arrivato anche il comunicato ufficiale del club parigino, che ha annunciato il prolungamento con ... Galatasaray rifiutato da Gueye | Mercato L'Everton sembrerebbe aver messo nel mirino il centrocampista del Psg Idrissa Gueye, per un possibile e clamoroso ritorno ...