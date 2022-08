Grattugiare le zucchine | la carota e le patate e aggiungere le uova! Facilissima | da fare tutti i giorni!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 agosto 2022) Se i soliti secondi piatti ti hanno stufato puoi cucinare facilmente delle crocchette da far venire l’acquolina in bocca a chiunque. Le crocchette disono buonissime e stuzzicanti e avvicineranno anche i più schizzinosi a queste verdure. Una crocchetta tirerà l’altra e il piatto finirà in un batti baleno. Le cucinerai spessissimo. Crocchette di: ingredienti. Per portare a termine la ricetta gli ingredienti da usare sono: 2 cucchiai di farina 480 gr di3 uova 480 gr di zucchina Pepe nero quanto basta 2 oppure 3 cucchiai di prezzemolo Olio d’oliva quanto basta Sale quanto basta Procedimento. Cominciamo lavando laper poi grattugiarla e trasferirla in una ...