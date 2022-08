Grande furto della crypto Solana: sottratti già 7 Milioni di Dollari, ora c’è panico tra gli investitori (Di domenica 7 agosto 2022) Solana è divenuta protagonista di una vicenda incredibile, tant’è che sono stati messi in difficoltà anche gli stessi utenti abbonati al suo servizio. Una blockchain così tanto rinomata che si ritrova a vivere un incubo è certamente una faccenda nella quale nessuno si vorrebbe trovare. Le indagini che sono state fatte al riguardo, però, hanno portato ad alcune conclusioni. Quali sarebbero? Solana non pensava che un giorno sarebbe stata costretta a difendersi da un grave attacco hacker – Computermagazine.itPare che siano stati moltissimi i wallet digitali di Solana che adesso hanno il conto corrente quasi azzerato, se non del tutto prosciugato. Le stime attuali suggeriscono che siano stati sottratti più di 7 Milioni di Dollari sotto forma di vari token da quelli che vengono chiamati ... Leggi su computermagazine (Di domenica 7 agosto 2022)è divenuta protagonista di una vicenda incredibile, tant’è che sono stati messi in difficoltà anche gli stessi utenti abbonati al suo servizio. Una blockchain così tanto rinomata che si ritrova a vivere un incubo è certamente una faccenda nella quale nessuno si vorrebbe trovare. Le indagini che sono state fatte al riguardo, però, hanno portato ad alcune conclusioni. Quali sarebbero?non pensava che un giorno sarebbe stata costretta a difendersi da un grave attacco hacker – Computermagazine.itPare che siano stati moltissimi i wallet digitali diche adesso hanno il conto corrente quasi azzerato, se non del tutto prosciugato. Le stime attuali suggeriscono che siano statipiù di 7disotto forma di vari token da quelli che vengono chiamati ...

ArnaldoTesti : Maria Bartiromo era una seguita giornalista televisiva da Wall Street. Con la presidenza Trump è diventata una imba… - massybachi : @Vitotedesco4 No ma forse m'avete interpretato male o mi sono spiegato male io, per me la Flat tax sarebbe il più g… - sophieourlove : RT @CheLamenta: Annalisa che non ha vinto Sanremo 2018 con il mondo prima di te il più grande furto della storia - Ggmar00 : RT @CheLamenta: Annalisa che non ha vinto Sanremo 2018 con il mondo prima di te il più grande furto della storia - ale_sportelli_ : RT @CheLamenta: Annalisa che non ha vinto Sanremo 2018 con il mondo prima di te il più grande furto della storia -