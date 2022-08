GPS, si può lasciare la supplenza per prendere il ruolo senza incorrere in sanzioni [VIDEO] (Di domenica 7 agosto 2022) E' possibile lasciare la supplenza da GPS per prendere il ruolo? Questa una delle domande poste dai nostri lettori durante il question time del 5 agosto dedicato alla domanda per le supplenze 2022/23. A rispondere Pierfrancesco Caressa dello Snals. L'articolo GPS, si può lasciare la supplenza per prendere il ruolo senza incorrere in sanzioni VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 agosto 2022) E' possibilelada GPS peril? Questa una delle domande poste dai nostri lettori durante il question time del 5 agosto dedicato alla domanda per le supplenze 2022/23. A rispondere Pierfrancesco Caressa dello Snals. L'articolo GPS, si puòlaperilin

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario: lo si può attribuire spezzando una cattedra intera? - orizzontescuola : GPS, si può lasciare la supplenza per prendere il ruolo senza incorrere in sanzioni [VIDEO] - MatteoTomb : Avete istituito un sistema di reclutamento (GPS) da far rabbrividire qualsiasi Paese democratico: abbandonare una c… - mstaff_10 : @CarloBolognesi1 @valy_s @agambella Quello a ricerca termica funziona esclusivamente con quella. Poi ci sono quello… - Relycat16 : RT @ASI_spazio: ??Come funziona l’ormai indispensabile #GPS e perché lo #spaceweather può alterarne il funzionamento: un approfondimento su… -