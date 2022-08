Governo Draghi bis, tutto pronto per il maxi-ribaltone Letta e Meloni vicepremier, gli altri leader trombati (Di domenica 7 agosto 2022) A spingere per questa soluzione anche Francesco Giavazzi, che punta nel 2023 al ruolo di presidente di Eni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 7 agosto 2022) A spingere per questa soluzione anche Francesco Giavazzi, che punta nel 2023 al ruolo di presidente di Eni Segui su affaritaliani.it

elio_vito : Le barzellette di Berlusconi sono sempre state divertenti ma le due che sta raccontando in questi giorni sono davve… - GiuseppeConteIT : Noi le risposte pronte, vere e forti, le abbiamo indicate al Governo Draghi. L'ultima volta con i nostri 9 punti, r… - CarloCalenda : Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel p… - Giovanniscegli : @Joosterz Non è velata, è esplicita, ed è proferita da un partito che sostiene il governo fascista di draghi. - Paroledipaola : RT @FaustoDeMaria: Siamo solo noi del #TerzoPolo con @ItaliaViva quelli che possiamo dire di sostenere totalmente azioni del Governo Draghi… -