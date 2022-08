Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di domenica 7 agosto 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. E c'è la prima rilevazione post crisi di governo che mostra il centrodestra in crescita ed in vantaggio con il 49%. Stando alla Supermedia Youtrend del 4 agosto nel complesso la coalizione di centrodestra (Fdi+Lega+FI ed altri) avrebbe il 46,4%; il centrosinistra (Pd+Azione+Europa+Si+Verdi) avrebbe il 33,6%. Una differenza confermata anche dalla rilevazioni di Tecné che ha ipotizzato diversi scenari per il centrosinistra. Anche con ampie alleanze il distacco dal ... Leggi su panorama (Di domenica 7 agosto 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. E c'è la prima rilevazione post crisi di governo che mostra il centrodestra in crescita ed in vantaggio con il 49%. Stando alla Supermedia Youtrend del 4 agosto nel complesso la coalizione di centrodestra (Fdi+Lega+FI ed altri) avrebbe il 46,4%; il centrosinistra (Pd+Azione+Europa+Si+Verdi) avrebbe il 33,6%. Una differenza confermata anche dalla rilevazioni di Tecné che ha ipotizzato diversi scenari per il centrosinistra. Anche con ampie alleanze il distacco dal ...

