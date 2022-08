Giusy Meloni incontenibile | scollatura pazzesca durante l’aperitivo | ”Vogliamo essere la catenina!” – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 7 agosto 2022) . Tutti pazzi per la bellissima giornalista sportiva, in vacanza ad Ibiza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua a donarci perle di un certo spessore. La bellissima giornalista emergente di Sportitalia, acclamata dalla critica come una delle più belle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.