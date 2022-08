Giro d’Italia 2023, super tappa sulle salite attorno a Bergamo? Il possibile percorso (Di domenica 7 agosto 2022) Il Giro d’Italia 2023 potrebbe proporre una tappa interessante in terra orobica. Una frazione inedita che sarebbe caratterizzata dalle salite più note della provincia di Bergamo: Berbenno, Dossena, Zambia Alta e Ganda, per poi affrontare il cirrcuito cittadino delle Mura. Si tratterebbe di una tappa da circa 200 km, con i primi 50 inn pianura e i successivi 150 decisamente impegnativi. A parlarne diffusamente è stato il Corriere della Sera (edizione Bergamo), che ha evidenziato come Giovanni Bettineschi e la sua Promoeventi siano già al lavoro per affiancare RCS Sport. A ispirare questa idea sarebbe stata la Santena-Torino dell’ultima edizione della Corsa Rosa, dove le montagne attorno al capoluogo piemontese hanno regalato tantissimo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Ilpotrebbe proporre unainteressante in terra orobica. Una frazione inedita che sarebbe caratterizzata dallepiù note della provincia di: Berbenno, Dossena, Zambia Alta e Ganda, per poi affrontare il cirrcuito cittadino delle Mura. Si tratterebbe di unada circa 200 km, con i primi 50 inn pianura e i successivi 150 decisamente impegnativi. A parlarne diffusamente è stato il Corriere della Sera (edizione), che ha evidenziato come Giovanni Bettineschi e la sua Promoeventi siano già al lavoro per affiancare RCS Sport. A ispirare questa idea sarebbe stata la Santena-Torino dell’ultima edizione della Corsa Rosa, dove le montagneal capoluogo piemontese hanno regalato tantissimo ...

Professionista dal 1985 al 1998, vinse una Milano - Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro d'Italia. Era soprannominato El Diablo.