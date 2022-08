Giorgia Meloni “perdona” Elisa Anzaldo del Tg1 dopo la battuta sui suoi “molti peccati” (Di domenica 7 agosto 2022) dopo giorni di silenzio, Giorgia Meloni si è finalmente espressa sulla questione di Elisa Anzaldo, la giornalista del Tg1 finita nel vortice delle critiche per aver violato, secondo Fratelli d’Italia, la par condicio elettorale durante la puntata della rassegna mattutina dello scorso 3 agosto. dopo quell’uscita, la conduttrice era stata subito sostituita dal collega Lo Prete, anche se rimane da chiarire se questa sia stata o meno una conseguenza riconducibile alla battuta. Il commento della leader di FdI sulla vicenda è arrivato attraverso un tweet: “‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra…’. Non la scaglierò certo io su Elisa Anzaldo per una battuta sui miei molti “peccati” mentre ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)giorni di silenzio,si è finalmente espressa sulla questione di, la giornalista del Tg1 finita nel vortice delle critiche per aver violato, secondo Fratelli d’Italia, la par condicio elettorale durante la puntata della rassegna mattutina dello scorso 3 agosto.quell’uscita, la conduttrice era stata subito sostituita dal collega Lo Prete, anche se rimane da chiarire se questa sia stata o meno una conseguenza riconducibile alla. Il commento della leader di FdI sulla vicenda è arrivato attraverso un tweet: “‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra…’. Non la scaglierò certo io super unasui miei” mentre ...

