Giorgia Meloni? Le chiederanno di rinunciare al nome: evoca quello di Almirante... (Di domenica 7 agosto 2022) Manca solo che chiedano a Giorgia Meloni di rinunciare al suo nome perché evoca quello di Almirante. E al suo cognome perché richiama i colori "cocomero" dell'alleanza Sinistra-Verdi e quindi è appropriazione indebita. Per il resto, gli appelli affinché lei rinunci alla sua identità fioccano senza sosta su Repubblica: qui ieri il filosofo comunista Mario Tronti sosteneva che la leader di Fdi «dovrebbe togliere la fiammella dal simbolo» (cioè, rinunciare a 75 anni di storia della destra); Paolo Berizzi reputava fascista lo slogan «Dio, Patria e Famiglia» (cioè, i riferimenti del fronte conservatore in mezzo mondo), e il vignettista snob Makkox affermava che la destra vincerà perché «siamo un popolo di ignoranti, e l'ignoranza è concime ...

